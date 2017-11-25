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Армянские боксеры отметили очередную победу на профессиональном ринге


Три армянских  боксера отметили очередную победу  на  профессиональном ринге.

Как  передает Арменпресс, в Валенсии завершилось еще одно шоу профессионального бокса, где  представители Армении одержали несколько красивых побед. Гор Ерицян и Арам Авакян завершили свои поединки раньше срока, а Нарек Абгарня, имея преимущество во всех 8 раундах, победил единогласным решением жюри.



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