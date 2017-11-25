Армянские боксеры отметили очередную победу на профессиональном ринге

Три армянских боксера отметили очередную победу на профессиональном ринге.

Как передает Арменпресс, в Валенсии завершилось еще одно шоу профессионального бокса, где представители Армении одержали несколько красивых побед. Гор Ерицян и Арам Авакян завершили свои поединки раньше срока, а Нарек Абгарня, имея преимущество во всех 8 раундах, победил единогласным решением жюри.