Президент Армении направил телеграмму соболезнования президенту Египта

Президент Армении Серж Саргсян направил телеграмму соболезнования президенту Арабской Республики Египет Абдель Фаттаху ас-Сиси в связи с террористическим нападением в городе Бар эль-Абд в мечети эр-Рауда на Северном Синае, которое отняло жизни сотен невинных людей.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, в телеграмме соболезнования сказано:

"Армения строжайше осуждает это бесчеловечное преступление и подтверждает свою поддержку дружественному Египту в его борьбе против терроризма.

В этот тяжёлый момент выражаю свои искренние соболезнования Вам, дружественному народу Египта и родным погибших, желая выдержки и мужества духа, а раненным - скорейшего выздоровления".