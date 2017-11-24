Разрешение нагорно-карабахского конфликта без реализации права народа Нагорного Карабаха на свободное самоопределение: президент Армении

Разрешение нагорно-карабахского конфликта без реализации права народа Нагорного Карабаха на свободное самоопределение, просто, невозможно. Как сообщает Арменпресс, об этом в своей речи на саммите Восточного партнерства ЕС сказал президент Армении Серж Саргсян.

«Президент Азербайджана в очередной раз озвучивает безосновательные обвинения в адрес Армении. Сколь ни пытается Азербайджан, к месту или неуместно, извратить сущность НК конфликта и его мирного урегулирования, всё равно, урегулирование конфликта основывается на трёх принципах международного права, а именно: неприменение силы или угрозы силой, территориальная целостность и право народов на самоопределение, которые предложены единственной занимающейся урегулированием конфликта имеющей международный мандат структурой - сопредседательством Минской группы ОБСЕ. В этом контексте разрешение конфликта без реализации права народа НК на свободное самоопределение, просто, невозможно», - заявил президент.

Он подчеркнул, что каждый конфликт особенный по своему характеру, сути и основами урегулирования, и в этом плане неправильны попытки рассматривать конфликты в одной общности.

«Ещё одно замечание: Организация Объединённых Наций никогда не принимала резолюции по части урегулирования вопроса Нагорного Карабаха. Принятые в 1993 году со стороны ООН четыре резолюции касались прекращения военных действий в части Нагорного Карабаха, от чего Азербайджан отказался. И сейчас, 25 лет спустя, говорить о том, что Армения не выполняет свои обязательства, думаю, несвоевременно.

Надеюсь, что урегулирование существующих в регионе Восточного партнёрства проблем позволит иметь более мирную, благополучную Европу», - подчеркнул президент Саргсян, отметив, что Армения будет и впредь верна своему видению укрепления мира и устойчивого развития.