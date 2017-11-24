Новое соглашение Армения – ЕС намечает очень хороший путь для дальнейшего сотрудничества: Эдгарс Ринкевичс

Министр ИД Латвии Эдгарс Ринкевичс приветствует подписание соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между ЕС и Арменией и подчеркивает, что степень углубления отношений с ЕС является выбором Армении.

В беседе с корреспондентом «Арменпресс» в Брюсселе, он сказал, что новое соглашение, которое будет подписано 24-го ноября в Брюсселе, обеспечит хорошие конструктивные рамки для более активной деятельности в тех областях, которые избраны Арменией и ЕС.

«Приветствую то, что новое соглашение Армения – ЕС намечает очень хороший путь для дальнейшего сотрудничества, степень углубления отношений с ЕС является выбором Армении, с учетом того, что она является также членом ЕАЭС»,- сказал министр ИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

В Брюсселе стартовал 5-й саммит «Восточного партнерства», на нем планируют утвердить 20 целей на ближайшие годы.

Программа ЕС «Восточное партнерство» была запущена в 2009 году с целью углубления политических и экономических связей шести стран – Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины – с Евросоюзом. За время, прошедшее с предыдущего саммита в Риге в мае 2015 года, вступили в силу три соглашения об ассоциации: с Грузией и Молдовой в 2016-м, с Украиной - в сентябре этого года.Кроме того, в 2017 году грузины и украинцы получили возможность посещать Шенгенскую зону без виз, имея только биометрические паспорта – то, чем граждане Молдовы пользуются с 2014 года.

Ожидается подписание соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между ЕС и Арменией. Этот документ должен усилить сотрудничество в таких сферах, как энергетика, транспорт, защита окружающей среды и торговля.

В соглашении подчеркивается важность и необходимость мирного урегулирования карабахского конфликта при посредничестве Минской группы ОБСЕ, основанным на международном праве, в частности, неприменение силы и угроз применения силы, территориальной целостности и равных прав, а также права народов на самоопределение.

24-го ноября участники саммита - страны ЕС и руководители 6 стран Восточного партнерства наметят пути будущего сотрудничества. Президент Серж Саргсян прибыл с рабочим визитом в Королевство Бельгии, чтобы принять участие в саммите Восточного партнёрства ЕС. Предполагается, что в ходе саммита состоится подписание соглашения Армения-ЕС, переговоры по которому длились почти 2 года. Соглашение было парафировано в марте 2017 года.

В числе стран Восточного партнерства – Армения,Грузия, Украина, Беларусь, Молдова и Азербайджан.

До начала работы состоялась церемония совместного фотографирования президента Армении Сержа Саргсяна с председателем Совета Европы Дональдом Туском, председателем Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером.