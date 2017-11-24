Мэй: Лондон считает необходимым противостоять Москве

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала Россию враждебным государством и заявила о необходимости противостоять ее действиям. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом она сказала журналистам перед началом открывающегося в пятницу в Брюсселе саммита "Восточное партнерство".

"Мы должны внимательно относиться к действиям враждебных государств, таких как Россия, которые угрожают потенциальному росту наших восточных соседей и пытаются ослабить нашу коллективную силу. Я с нетерпением жду сегодня новых обещаний от европейских стран работать вместе, чтобы противостоять этим общим вызовам, как в сфере безопасности, так и в сфере развития", - сказала она.





