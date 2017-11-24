В Армении начались сборы с младшими командирами ЮВО

С командирами отделений, боевых машин, экипажей и расчетов подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении начались инструкторско-методические занятия в рамках подготовки к новому учебному периоду.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, на занятиях военнослужащие соединения в специализированных классах и на высокогорных полигонах «Камхуд» и «Алагяз» получают, как теоретические, так и практические знания и навыки по организации боевой подготовки. До участников сборов будут доведены требования руководящих документов по сохранности вооружения и военной техники, оружия и боеприпасов.

Основными целями сборов с сержантами в российском соединении ЮВО являются: повышение уровня профессионально-должностной подготовки в проведении занятий с личным составом, укрепление правопорядка и воинской дисциплины.

Всего к занятиям привлечено более 500 военнослужащих и более 50 единиц военной техники, в том числе современные комплексы разведки, связи, навигации и беспилотной авиации. Завершатся сборы с военнослужащими российских соединений в Закавказье состязаниями на кубок «Лучшего сержанта – 2017 года» со сдачей нормативов по основным предметам боевой подготовки.