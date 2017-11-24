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За 10 месяцев текущего года пассажиропоток, грузоперевозки и взлеты-посадки показали 2-значные цифры роста


За 10 месяцев текущего года пассажиропоток, грузоперевозки  и взлеты-посадки показали 2-значные цифры роста. Как передает «Арменпресс», в 2 международных аэропортах Армении за январь-октябрь 2017 года число пассажиров равнялось 2 млн 154 тысячам 092 человекам, что на 22.7% выше показателей того же периода прошлого года. В международном аэропорту  «Звартноц» за январь-октябрь 2017 года число пассажиров, по сравнению с тем же  периодом прошлого года, выросло на 18.8%.  В международном аэропорту  «Ширак» за январь-октябрь 2017 года число пассажиров равнялось 77 тысячам 072, что примерно в 10 раз выше показателей того же периода прошлого года.

В международном аэропорту  «Звартноц» за январь-октябрь 2017 года объемы грузоперевозок, по сравнению с тем же  периодом прошлого года, выросли на 42.2%. Если за январь-октябрь 2016 года объемы грузоперевозок составили 13 тысяч 290 тонн, то за январь-октябрь 2017 года объемы грузоперевозок составили 18 тысяч 910 тонн.

В международных аэропортах  «Звартноц» и «Ширак» за январь-октябрь 2017 года,  по сравнению с тем же  периодом прошлого года, число взлетов и посадок выросло на  19.2%, причем, в  международном аэропорту  «Звартноц» это число выросло на 16.2%, а в международном аэропорту  «Ширак» - в 8 раз.



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