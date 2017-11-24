Ближе к Европе: подписание нового соглашения Армения-ЕС откроет новую страницу в отношениях

В Брюсселе стартует 5-й саммит «Восточного партнерства», на нем планируют утвердить 20 целей на ближайшие годы.

Программа ЕС «Восточное партнерство» была запущена в 2009 году с целью углубления политических и экономических связей шести стран – Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины – с Евросоюзом. За время, прошедшее с предыдущего саммита в Риге в мае 2015 года, вступили в силу три соглашения об ассоциации: с Грузией и Молдовой в 2016-м, с Украиной - в сентябре этого года.Кроме того, в 2017 году грузины и украинцы получили возможность посещать Шенгенскую зону без виз, имея только биометрические паспорта – то, чем граждане Молдовы пользуются с 2014 года.

Ожидается подписание соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между ЕС и Арменией. Этот документ должен усилить сотрудничество в таких сферах, как энергетика, транспорт, защита окружающей среды и торговля.

В соглашении подчеркивается важность и необходимость мирного урегулирования карабахского конфликта при посредничестве Минской группы ОБСЕ, основанным на международном праве, в частности, неприменение силы и угроз применения силы, территориальной целостности и равных прав, а также права народов на самоопределение.

Как передает из Брюсселя корреспондент «Арменпресс», уже прибывают высокопоставленные чиновники из стран ЕС, Восточного партнерства. Саммит пройдет в комплексе под символическим названием «Европа», где будут обсуждаться достижения после предыдущего – Рижского саммита 2015 года, фиксируя конкретные положительные влияния проекта Восточного партнерства.

Наринэ Назарян