Со временем рядовой гражданин почувствует результаты соглашения Армения-ЕС: президент Армении Серж Саргсян

Со временем рядовой гражданин почувствует результаты соглашения Армения-ЕС, поскольку Армения в состоянии быстро провести реформы, при поддержке ЕС. Как передает «Арменпресс», об этом в интервью р/с «Свобода» после саммита ЕНП заявил президент Армении Серж Саргсян.

На вопрос, что получит от соглашения Армения-ЕС рядовой гражданин, президент Армении Серж Саргсян сказал: «Завтра или послезавтра, по всей вероятности, ничего не почувствует, однако со временем рядовой гражданин почувствует результаты соглашения Армения-ЕС, поскольку Армения в состоянии быстро провести реформы, при поддержке ЕС. Мы сами не имеем ни возможностей, ни желания изобретать велосипед: есть безусловные истины, которыми мы должны руководствоваться. Кроме внутренних свобод, со временем рядовой гражданин сможет свободно ездить в Брюссель, в Париж, в европейские страны, думаю, что в сегодняшнем заявлении ЕНП прозвучали четкие формулировки, посмотрим, каков будет завтрашний саммит».

На вопрос, послужит ли соглашение укреплению безопасности Армении, является ли это альтернативным направлением укрепления безопасности Армении, президент Армении Серж Саргсян сказал, что слово «альтернатива» здесь неуместно. «Но, конечно, особенно в том случае, когда в условиях угроз нашей безопасности, сопредседатели Минской группы ОБСЕ, особенно, США и РФ, единодушны, и это одно из тех эксклюзивных мест, где, как они заявляют, они полностью сотрудничают. Конечно, для нас это является достижением»,- сказал президент Армении Серж Саргсян.

Президент Армении Серж Саргсян затронул также позицию РФ в вопросе ожидаемого подписания соглашения Армения-ЕС и подчеркнул, что не услышал от президента РФ ни слова критики в адрес сотрудничества с ЕС. «Уже скоро 10 лет, как я президент, до этого занимал различные должности, и никогда не слышал ни полслова от кого-нибудь из руководителей РФ, особенно, от президента Путина, в котором содержался бы упрек по поводу нашего сотрудничества с ЕС»,- сказал президент Армении Серж Саргсян.

На вопрос, как он представляет ситуацию после 2018-го года, останется ли он руководителем Армении, президент Армении Серж Саргсян сказал: «Если бы я представлял, то давно бы сделал заявление. Когда представлю, тогда и заявлю».