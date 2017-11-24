В Брюсселе стартовал 5-й саммит стран Восточного партнерства: Прямой эфир

В Брюсселе стартовал 5-й саммит стран Восточного партнерства. Как передает «Арменпресс», 24-го ноября участники саммита - страны ЕС и руководители 6 стран Восточного партнерства наметят пути будущего сотрудничества. Президент Серж Саргсян с рабочим визитом отправится в Королевство Бельгии, чтобы принять участие в саммите Восточного партнёрства ЕС. Предполагается, что в ходе саммита состоится подписание соглашения Армения-ЕС, переговоры по которому длились почти 2 года. Соглашение было парафировано в марте 2017 года.

В числе стран Восточного партнерства – Армения, Грузия, Украина, Беларусь, Молдова и Азербайджан.

За работой саммита можно следить в прямом эфире.