Европейские индексы - 23-11-17

МОСКВА, 24 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 23 ноября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.05% и составил 13008.55 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.50% и составил 5379.54 пункта, британский FTSE снизился на 0.02% и составил 7417.24 пункта, российский MICEX снизился на 0.54% и составил 2148.56 пункта, а RTSI вырос на 0.22% и составил 1159.06 пункта.