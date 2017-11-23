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Президент встретился с членами совета организации «Европейские друзья Армении»


Президент Армении Серж Саргсян в рамках рабочего визита в Королевство Бельгии сегодня встретился с членами совета международной общественной организации «Европейские друзья Армении».
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Серж Саргсян приветствовал участников встречи и подчеркнул важность подобных контактов с друзьями Армении, которые, по оценке Президента, приняли на себя важную и ответственную миссию.

Серж Саргсян выразил благодарность организации за постоянную поддержку Армении, отметив, что «Европейские друзья Армении» делая слышимым голос Армении на европейских площадках, всесторонне представляя касающиеся страны вопросы и поднимая уровень осведомлённости об Армении в Европе и таким образом формируя мнение об Армении, делают ценную и значительную работу, одновременно способствуя укреплению сотрудничества с европейскими странами и структурами и сплачивая друзей Армении.
Президент Республики, представил насыщенную повестку своих встреч и обсуждений в рамках рабочего визита в Брюссель, говорил о перспективах сотрудничества и развития отношений РА-ЕС, об имеющих ключевое значение для Армении вопросах и региональных процессах. Президент ответил также на интересующие участников встречи вопросы.



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