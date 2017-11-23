Президент Армении встретился с королём Бельгии Филиппом

Президент Армении Серж Саргсян 23 ноября в рамках рабочего визита в Бельгию встретился с королём Бельгии Филиппом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Серж Саргсян и король Бельгии сочли свою встречу и брюссельский визит президента Саргсяна хорошей возможностью обобщить путь, пройденный за четверть века со времени установления дипломатических отношений между Арменией и Бельгией, а также чтобы обсудить перспективы дальнейшего развития отношений. Собеседники выразили надежду, что в результате визита армяно-бельгийские дружественные отношения укрепятся новыми инициативами сотрудничества.

Серж Саргсян с удовлетворением констатировал, что в течение прошедших лет для межгосударственных отношений дух стран были характерны взаимное доверие, желание по всем вопросам достигнуть взаимопонимания и поддержки друг друга, что, по убеждению Президента, в большой степени обусловлено историческим прошлым двух народов. Президент отметил, что Бельгия для Армении важный партнёр как в двусторонних отношениях, так и на многосторонних площадках, в частности, в ЕС. В этом контексте Президент Саргсян и король Бельгии Филипп коснулись повестки вопросов, которые будут обсуждаться на брюссельском саммите Восточного партнёрства ЕС. Они обсудили динамику развития отношений Армения-ЕС, а также реализованные по сей день и находящиеся в процессе реализации реформы, в проведении которых Армении помогает ЕС. Собеседники коснулись также намеченного к подписанию в рамках саммита Восточного партнёрства нового рамочного документа, определяющего отношения Армении и ЕС - Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве.

Учитывая, что Бельгия один из ведущих торговых партнёров Армении в ЕС, помимо двусторонних политических отношений стороны обсудили также возможности дальнейшего углубления армяно-бельгийских торгово-экономических связей.

В ходе встречи президент Республики от имени армянского народа выразил благодарность Бельгии за принятие как в Палате Представителей, так и со стороны Сената резолюции, признающей Геноцид армян.