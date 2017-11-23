Российские бомбардировщики Су-24 поразили объекты ИГ в Сирии

Бомбардировщики Су-24 с аэродрома Хмеймим точечно поразили прицельным бомбометанием объекты ИГ в Сирии, уничтожены опорные пункты, скопления живой силы и бронетехники боевиков. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом сообщили в Минобороны России.

"Все назначенные цели уничтожены, что подтверждено средствами объективного контроля. Истребительно-авиационное прикрытие бомбардировщиков в воздушном пространстве Сирии обеспечивали истребители Су-30СМ и Су-35С, базирующиеся на аэродроме Хмеймим", — добавляется в релизе.