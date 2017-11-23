В Армении есть труднопроходимые автодороги

Министерство ЧС Армении сообщает, что 23-го ноября по положению на 19:00 часов все автодороги проходимы.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, на перевалах Дилиджана и на автодорогах Апаран-Спитак, Сисиан-Горайк наблюдается гололед.

Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей.