Ученые признали умеренное употребление кофе полезным для здоровья

Употребление даже относительно больших количеств кофе благотворно влияет на здоровье человека, понижая вероятность развития рака и болезней сердца и сосудов примерно на 18-20%, заявляют британские ученые в статье, опубликованной в журнале BMJ, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Действительно ли кофе помогает организму бороться с хроническими болезнями и снижает вероятность преждевременной смерти, мы пока не знаем. Нужно понимать, что употребление кофе включает в себя не только сам напиток, но и массу социальных и культурных компонентов. К примеру, кофе любят курильщики. С другой стороны, даже с учетом всех этих оговорок стоит признать, что умеренные дозы кофе не вредят здоровью человека", — прокомментировал открытие Элисео Гуаллар (Eliseo Guallar) из университета Джона Гопкинса в Балтиморе (США).

С другой стороны, вопрос существования позитивных эффектов от употребления кофе пока остается предметом споров среди ученых. За последние годы многие группы исследователей обнаружили, что употребление более трех чашек кофе в день заметно снижает риск развития инфарктов и ряда других болезней, а другие научные коллективы, наоборот, говорят о том, что такой связи нет.

Робин Пул (Robin Poole) из университета Саутгемптона (Великобритания) и его коллеги попытались найти ответ на этот вопрос, проанализировав огромную массу научных публикаций, посвященных пользу и вреду от кофе, которые появились в печати в последние несколько лет.

В общей сложности им удалось найти и изучить выводы свыше двух сотен работ, описывающих результаты наблюдений за жизнью любителей кофе и учитывающие все возможные побочные факторы. В них принимало участие несколько сот тысяч человек со всех уголков мира, обладающих разными вредными привычками, диетой, культурой употребления кофе и уровнем достатка.

Проанализировав эти исследования, британские ученые создали своеобразный "рейтинг" болезней, вероятность развития которых росла или падала при употреблении больших количеств кофе, и попытались понять, было ли у этого напитка больше плюсов или минусов.

Как показали эти расчеты, умеренное употребление кофе, около 3-4 чашек в день, ассоциировалось в большей степени с положительными эффектами, чем с отрицательными. К примеру, кофе снижало вероятность развития болезней и рака печени примерно на 40-60% и уменьшало шансы умереть от коронарной болезни сердца и инсульта на 18% и 30%.

Единственный четко выраженный негативный эффект от употребления кофе касался только представительниц слабого пола – любовь к кофе повышала вероятность преждевременного рождения ребенка и выкидыша, а также была связана с повышенной хрупкостью костей у пожилых дам.