Представители МККК посетили находящихся в заключении в Арцахе азербайджанских диверсантов

Представители Международного комитета красного креста (МККК) встретились с Дильгамом Аскеровым и Шахбазом Гулиевым, которые были задержаны при попытке диверсионного проникновения на границе Арцаха.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство АПА.

Представители МККК передали диверсантам сведения об их семьях и взяли у них информацию для передачи родным.

В результате оперативно-разведывательных действий, предпринятых минобороны Арцаха, СНБ и полиции Арцаха на территории Шаумянского района арестованы при незаконном пересечении границы граждане Азербайджана Шахбаз Джалалоглы Гулиев (1968 г/р) и Дильхам Гардашханоглы Аскеров(1960 г/р), а также ликвидированный при оказании сопротивления третий участник группы Гасан Гасанов(1978 г/р), тело которого армянская сторона передала Азербайджану.

Шахбаз Гулиев и Дильхам Аскеров в Арцахе приговорены за похищение, убийство на почве национальной ненависти, насилия с применением оружия в отношении несовершеннолетнего со стороны организованной группы, шпионаж, ношение оружия и боеприпасов, попытку убийства двух лиц и незаконное пересечение границы согласно УК Арцаха.

Дильхам Аскеров осужден пожизненно, Шахбаз Гулиев – на 22 года лишения свободы.