Бангладеш и Мьянма подписали соглашение о репатриации беженцев-рохинджа

Бангладеш и Мьянма в четверг подписали соглашение о возвращении на родину беженцев-рохинджа, находящихся в бангладешских лагерях после вспышки насилия в мьянманском штате Ракхайн. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство UNB.

Соглашение "Договоренность по возвращению перемещенных лиц в штат Ракхайн" было подписано в столице Мьянмы Нейпьидо по итогам переговоров министра иностранных дел Бангладеш Абула Хасана Махмуда Али и госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи.

"Это первый шаг. Мы теперь приступаем ко второму шагу нашей работы", — заявил Махмуд Али агентству после подписания документа.

В ответ на уточняющий вопрос о сроках возвращения беженцев, он ответил, что сообщит детали "временных рамок" этой работы в Дакке. Однако неназванный дипломат уточнил, что конечной даты завершения этой работы нет.

При этом Бангладеш рассчитывает, что процесс репатриации беженцев закончится в течение года. Страны, как ожидается, сформируют рабочую группу на уровне первых замглав МИД, но к участию гуманитарных организаций ООН в Нейпьидо относятся настороженно, отказываясь от юридически обязывающих договоренностей, отмечает агентство.

В четверг перед переговорами Аун Сан Су Чжи в очередной раз подчеркнула, что вопрос должен решаться между двумя странами.