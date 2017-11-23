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Президент Франции вручил премию вдове Гранта Динка


Фонд Гранта Динка был награжден премией «Ширак» за предотвращение конфликтов. Как сообщает Арменпресс, вдова турецкого журналиста армянского происхождения Гранта Динка - Ракель Динк, получила приз от президента Франции Эммануэля Макрона.

Фонд Ширака также вручил премию «Культура за мир» театральной труппе «Зукак», которая благодаря театру способствовала реабилитационным усилиям беженцев, живущих в лагерях Ливана.

Ракель Динк выступила с речью по случаю получения премии.



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