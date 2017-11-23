Подорвавшегося на мине раненного военнослужащего перевели в Ереван

Получившего 22-го ноября многочисленные осколочные ранения вследствие взрыва противотанковой мины 19-летнего военнослужащего Армии обороны Арцаха Нарека Овеяна сегодня перевели из Степанакерта в Центральный военный клинический госпиталь министерства обороны Армении в Ереване. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян.

По его словам, состояние здоровья военнослужащего оценивается как стабильно тяжелое.

Ранее сообщалось, что 21 ноября, около 18:35, на оборонительном участке N-ской воинской части Армии обороны Республики Арцах (НКР), при выполнении инженерных работ на боевой позиции, вследствие взрыва противотанковой мины смертельные взрывоосколочные ранения получили военнослужащие данной воинской части лейтенант Гегам Корюнович Закарян, рядовые Саркис Гургенович Абрамян и Саркис Мгерович Меликян. Рядовой Нарек Айкович Овеян с взрывоосколочными ранениями был доставлен в военный госпиталь.

В третьем гарнизонном следственном отделе Главного военного следственного управления Следственного комитета Армении возбуждено уголовное дело по ст.373 УК Армении.