Театр Джигарханяна опроверг информацию о госпитализации художественного руководителя

Театр под руководством Армена Джигарханяна опроверг появившуюся в СМИ информацию о госпитализации своего художественного руководителя, у которого якобы "отказали ноги". Официальное заявление размещено в четверг на сайте театра, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"В ряде СМИ появилась информация о серьезной болезни художественного руководителя нашего театра Армена Борисовича Джигарханяна. В частности, некоторые издания опубликовали непроверенные сведения о том, что у Армена Борисовича якобы "отказали ноги". Эта информация абсолютно не соответствует действительности", - отмечается в сообщении.

На сайте говорится, что "Армен Борисович чувствует себя хорошо, у него прекрасное настроение, чего он желает всем, кто искренне интересуется делами театра и переживает за него лично". "Сейчас он занят обдумыванием новой постановки. Чтобы немного отдохнуть и посвятить себя исключительно творческим делам, он на несколько дней уехал в пансионат", - указано в заявлении.

Ранее ряд СМИ опубликовал новость о госпитализации Армена Джигарханяна из-за осложнений, связанных с диабетом, со ссылкой на Наталию Корнееву. По словам и. о. директора театра Елены Гильвановой, приведенным на сайте, "Наталия Корнеева не является пресс-секретарем театра, соответствующий приказ подписан (20.11.17)".

"Поэтому она не имеет права делать заявления для прессы от имени театра. Контакты специалиста, к которому можно обращаться для получения актуальной и достоверной информации о жизни театра и его художественного руководителя, размещены на нашем официальном сайте", - приводятся на сайте слова и.о. директора театра.