Ирландские микробиологи доказали, что средиземноморская диета избавляет от депрессии

Ученые из университетского колледжа Корка (UCC) в ходе исследования влияния бактерий на мозг человека установили, что средиземноморская диета является наиболее оптимальной для поддержания здоровой микрофлоры кишечника. Как передает Арменпресс, об этом сообщило ирландское издание Irish Independent.

Профессора Тед Динан и Джон Криан на протяжении последних 14 лет занимались этой проблемой, уточняет издание. Они пришли к выводу, что триллионы микроорганизмов, населяющих кишечный тракт, имеют огромное влияние на психику и эмоциональное состояние. "Если микрофлора недостаточно разнообразна в результате плохого питания либо воздействия антибиотиков, то это сказывается на функциях мозга", - отметил Динан. Он заметил, что для исправления такого положения необходима диета, богатая клетчаткой, рыбой, фруктами и овощами. "Средиземноморская диета, пожалуй, наиболее сбалансирована и полезна для микробиоты", - считает ученый. Ирландский микробиолог сообщил, что он и его коллеги начали разработку пробиотика, который содержал бы в себе наиболее оптимальный набор бактерий. "Эта пищевая добавка станет эффективным средством для лечения депрессии и других психических расстройств", - сказал Динан.

Средиземноморская диета в ноябре 2010 года была включена в список нематериального достояния человечества ЮНЕСКО как "сумма уникальных навыков, знаний, практики и традиций".