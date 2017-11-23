«Если одна из сторон придерживается позиции «все или ничего», то в переговорах результатом будет «ничего»»: МИД Армении

Прогресса в переговорном процессе по урегулированию карабахской проблемы не будет, пока одна из сторон придерживается позиции «все или ничего».

Многократно говорилось: для достижения прогресса в переговорном процессе по урегулированию карабахской проблемы необходимо доверие между сторонами. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами после заседания правительства Армении заявил заместитель министра иностранных дел РА Шаварш Кочарян.

По его словам, формирование доверия подразумевает реализацию договоренностей, достигнутых на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге.

«Если одна из сторон придерживается позиции “все или ничего”, то, естественно, что в переговорах результатом будет “ничего”. Или же, если вопрос ставится следующим образом – либо все, либо война, то, естественного, что прогресса в переговорах быть не может. И прогресса в переговорах не будет до тех пор, пока позиция Баку не изменится», – подчеркнул Шаварш Кочарян.

По его словам, status quo придерживается именно Азербайджан.