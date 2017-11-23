Армения будет приветствовать присоединение Азербайджана к ЕАЭС, если Азербайджан прекратит свои враждебные действия: Шаварш Кочарян

Не только страны-члены ЕАЭС, но и страны-наблюдатели ЕАЭС не должны предпринимать действия, наносящие урон странам ЕАЭС. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами после заседания правительства Армении сказал замминистра ИД Армении Шаварш Кочарян, отвечая на вопрос о возможности присоединения Азербайджана к ЕАЭС.

«Присоединение Азербайджана к ЕАЭС предполагает сохранение того пункта союзного договора, в котором говорится, что не только страны-члены ЕАЭС, но и страны-наблюдатели ЕАЭС не должны предпринимать действия, наносящие урон странам ЕАЭС. Если Азербайджан желает в той или иной форме сблизиться с ЕАЭС, то он не должен предпринимать подобные действия», - сказал замминистра ИД Армении Шаварш Кочарян.

По его словам, Армения будет приветствовать присоединение Азербайджана к ЕАЭС, если Азербайджан прекратит свои враждебные действия.

«Говоря об экономике, достаточно сказать, что Азербайджан держит Армению в блокаде. Армения будет приветствовать присоединение или участие в качестве наблюдателя Азербайджана к ЕАЭС, если Азербайджан прекратит свои враждебные действия. Прежде всего, он должен будет снять блокаду, что будет означать прекращение арменофобии», - сказал замминистра ИД Армении Шаварш Кочарян.