Время в Ереване: 11:07:36,   23 Ноябрь

Армения будет приветствовать присоединение Азербайджана к ЕАЭС, если Азербайджан прекратит свои враждебные действия: Шаварш Кочарян


Не только страны-члены ЕАЭС, но и страны-наблюдатели ЕАЭС не должны предпринимать действия, наносящие урон странам ЕАЭС. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами после заседания правительства Армении сказал замминистра ИД Армении Шаварш Кочарян, отвечая на вопрос о возможности присоединения Азербайджана к ЕАЭС.

 «Присоединение Азербайджана к ЕАЭС предполагает сохранение того пункта союзного договора, в котором говорится, что не только страны-члены ЕАЭС, но и страны-наблюдатели ЕАЭС не должны предпринимать действия, наносящие урон странам ЕАЭС.  Если Азербайджан желает в той или иной форме сблизиться с ЕАЭС, то он не должен предпринимать подобные действия», - сказал замминистра ИД Армении Шаварш Кочарян.

По его словам, Армения будет приветствовать  присоединение Азербайджана к ЕАЭС, если Азербайджан прекратит свои враждебные действия.

«Говоря об экономике, достаточно сказать, что Азербайджан держит Армению в блокаде. Армения будет приветствовать  присоединение или участие в качестве наблюдателя Азербайджана к ЕАЭС, если Азербайджан прекратит свои враждебные действия. Прежде всего, он должен будет снять блокаду, что будет означать прекращение арменофобии», - сказал замминистра ИД Армении Шаварш Кочарян.

Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации