Температура воздуха в Армении понизится на 4-6 градусов
12:43, 23 Ноябрь, 2017
Ночью 24-го ноября в большинстве регионов, днем 23-го и 24-го в марзах Лори, Тавуш, Сюник и в Арцахе ожидаются осадки, в горных районах и в предгорьях - в виде снега, в долинах - мокрого снега. Температура воздуха в Армении понизится на 4-6 градусов. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении. С 25-го по 27-е ожидается погода без осадков. Ветер северный с порывами до 3-8 м/с.
С 23-го по 26-е ноября температура воздуха во всех областях Армении и Ереване постепенно понизится на 12-15 градусов.
Холоднее всего будет в Ширакской, Гегаркуникской и Лорийской областях, а также в горных частях Котайкской, Арагацотнской и Вайоцдзорской областей.
В Ереване в ночь на 24-е ноября время от времени ожидаются осадки в виде мокрого снега. Днем 23-го и 24-го ноября ожидается переменная облачность, вероятность осадков невелика. Днем воздух будет прогреваться до 3-5 градусов, ночью похолодает до 2-7 градусов мороза. 26-28-го ноября осадков не ожидается.