Закон о государственном долге будет смягчен

Правительство Армении одобрило проекты о внесении изменений и дополнений в законы о бюджетной системе и о государственном долге Армении. Как отметил министр финансов Вардан Арамян, этот проект долго обсуждался, и поправки к законам относятся к новым налогово-бюджетным правилам. Как передает «Арменпресс» с его слов, МВФ оказал им техническую помощь, а проблема заключается в том, что действующие регуляции довольно жесткие. «На сегодня законом о государственном долге Армении требуется, что, если ты превышаешь 50%-е соотношение госдолга к ВВП, то на будущие 3 года ты должен запланировать дефицит ВВП не более 3% ежегодно, а в случае превышения 60%-го барьера долг становится пренебрегаемым: это чрезмерно жесткий подход. Сегодня правительства в различных странах меняют эти подходы и нормы, устанавливая основные правила в сфере политики расходов. Это пытаемся сделать и в Армении», - сказал министр финансов Вардан Арамян.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян поинтересовался, нет ли вопросов у министров экономического блока, не ограничится ли их степень свободы?

В ответ, министр финансов Вардан Арамян сказал, что основная философия изменений состоит в том, что по налогово-бюджетной политике все должны действовать по правилам, невзирая на лица.