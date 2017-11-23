Европейские индексы - 22-11-17

МОСКВА, 23 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 22 ноября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.16% и составил 13015.04 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.25% и составил 5352.76 пункта, британский FTSE вырос на 0.10% и составил 7419.02 пункта, российский MICEX вырос на 0.20% и составил 2160.16 пункта, а RTSI вырос на 0.91% и составил 1156.56 пункта.