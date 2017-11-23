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Мануэль Петросян на одно очко отстает от лидера


Состоялся девятый тур на молодежном первенстве мира по шахматам. В девятом туре Мануэль Петросян и Айк Мартиросян сыграли вничью, Тигран Арутюнян одержал победу.

Как передает «Арменпресс», в женском турнире Сирануш Гукасян одержала победу.

После девятого тура  Мануэль Петросян  набрал 6,5 очков и отстает от лидера на 1 очко. У Айка Мартиросяна - 6 очков.

С 13 по 25 ноября в итальянском городе Тарвизио пройдет чемпионат мира по шахматам до 20 лет (швейцарская система, 11 туров). Об этом сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета Армении. Армению на турнире представят международные гроссмейстеры Айк Мартиросян, Мануэль Петросян, международный мастер Тигран Арутюнян и женский международный мастер Сирануш Гукасян.

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