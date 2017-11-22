Премьер-министр Армении принял директора Национальной газовой компании и заместителя министра нефти Ирана

Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял директора Национальной газовой компании Ирана и заместителя министра нефти страны Хамида Реза Араки. На встрече присутствовал посол ИРИ в Армении Сейед Казем Саджади.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, собеседники обсудили процесс реализации соглашений, достигнутых в ходе официального визита премьер-министра Армении в Иран в октябре текущего года, а также затронули ряд вопросов, касающихся армяно-иранского экономического сотрудничества.

Карен Карапетян и Хамид Реза Араки подчеркнули важность реализации взаимовыгодных проектов в энергетической сфере, запуска зоны свободной торговли Мегри и создания совместной импортной компании. Премьер-министр отметил, что в текущем году армянский экспорт в Иран увеличился на 9%, и есть серьезные возможности для улучшения этого показателя.

Карен Карапетян выразил убежденность в том, что реализация указанных проектов придаст новый импульс развитию и расширению торгово-экономических отношений.