В Египте задержали 29 человек по обвинению в шпионаже, сообщили СМИ

Генеральный прокурор Египта Набиль Садик распорядился задержать двадцать девять человек, обвиняемых в сотрудничестве с турецкой разведкой, как передает Арменпресс, об этом сообщило официальное информационное агентство страны МЕНА.

Сообщается, что обвиняемые предварительно заключены под стражу на пятнадцать суток.

По данным прокуратуры, задержанные являются членами запрещенной в Египте ассоциации "Братья-мусульмане"*. Им предъявлены обвинения в попытке нанесения вреда интересам египетского государства, членстве в террористической организации и отмывании денег.

Турецко-египетские отношения ухудшились после отстранения от власти президента Египта Мухаммеда Мурси и последовавших за этим кровопролитных столкновений между силовиками и сторонниками исламистского движения "Братья-мусульмане"*. Президент Турции Тайип Эрдоган резко осудил действия египетских военных против сторонников Мурси и заявил, что считает его легитимным президентом Египта.

Турция и Египет в августе 2013 года отозвали своих послов для консультаций, после чего Египет объявил персоной нон грата турецкого посла, а Турция — египетского посла.