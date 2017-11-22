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В Египте задержали 29 человек по обвинению в шпионаже, сообщили СМИ


Генеральный прокурор Египта Набиль Садик распорядился задержать двадцать девять человек, обвиняемых в сотрудничестве с турецкой разведкой, как передает Арменпресс, об этом сообщило официальное информационное агентство страны МЕНА.

Сообщается, что обвиняемые предварительно заключены под стражу на пятнадцать суток.

По данным прокуратуры, задержанные являются членами запрещенной в Египте ассоциации "Братья-мусульмане"*. Им предъявлены обвинения в попытке нанесения вреда интересам египетского государства, членстве в террористической организации и отмывании денег.

Турецко-египетские отношения ухудшились после отстранения от власти президента Египта Мухаммеда Мурси и последовавших за этим кровопролитных столкновений между силовиками и сторонниками исламистского движения "Братья-мусульмане"*. Президент Турции Тайип Эрдоган резко осудил действия египетских военных против сторонников Мурси и заявил, что считает его легитимным президентом Египта.

Турция и Египет в августе 2013 года отозвали своих послов для консультаций, после чего Египет объявил персоной нон грата турецкого посла, а Турция — египетского посла.

 

 



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