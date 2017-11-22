Левон Мкртчян предложил урегулировать проблемы с помощью подзаконных актов

Министр образования и науки РА Левон Мкртчян убежден, что между наукой и службой в армии нет абсолютно никаких противоречий, проблема здесь создается искусственно. Как передает «Арменпресс», об этом заявил сегодня в Национальном Собрании Армении во время обсуждения в формате круглого стола с представителями инициативы «Во имя развития науки» министр образования и науки Армении Левон Мкртчян.

«Я на 100% убежден, что здесь собрались озабоченные проблемой люди, которые действительно радеют об урегулировании проблемы. Я уважаю их позицию. Мы должны понять – какие существуют проблемы и как мы должны их решать»,-сказал министр образования и науки Армении Левон Мкртчян.

По его словам, он встречался с преподавателями и студентами, вел переговоры в различных кругах, чтобы понять – какие существуют проблемы и как их нужно решать. «Вы помните, что у премьер-министра состоялась встреча, на которой речь шка о решении проблем на уровне подзаконных актов. Прежде всего, мы должны вместе понять эти проблемы и зафиксировать их, чтобы в дальнейшем вести работу в этом направлении»,- сказал министр образования и науки Армении Левон Мкртчян.

По его словам, есть принципы, которые обозначены в положениях закона Армении «О военной службе и статусе военнослужащего». «Принцип состоит в том, что любой гражданин Армении, которому исполнилось 18 лет, и который не знает – кем он станет- ученым, или военным, или бизнесменом, должен отдать долг родине в рядах ВС Армении. Это первый принцип, который обсуждению не подлежит, поскольку является приемлемым. При этом перманентность обучения не прерывается, поскольку в 18 лет, окончив школу, молодой человек идет в армию, после чего может учиться, не прерывая учебный процесс»,- сказал министр образования и науки Армении Левон Мкртчян.

По его словам, для некоторых специальностей возникает проблема обеспечения непрерывности обучения, при переходе из бакалавриата в магистратуру, а из магистратуры – в аспирантуру.

«Служба в армии не влияет на возможность получения студентами образования. Есть и инициированная министерством обороны Армении программа „Честь имею”: она предоставляет возможность молодым людям получить степень бакалавра и затем пройти службу в армии в звании офицера»,- сказал министр образования и науки Армении Левон Мкртчян.

«Мы, пожалуй, нуждаемся в применении аналогичного принципа и при переходе из бакалавриата в магистратуру. Мы продолжаем работу с министерством обороны в этом направлении», – сказал Левон Мкртчян.

По его словам, гораздо проще решить вопрос при переходе из магистратуры в аспирантуру, поскольку здесь уже речь идет об ученых, уже выбравших свой путь.

Как сказал министр образования и науки Армении Левон Мкртчян , все данные вопросы, по сути, могут найти решения. Необходимо сформировать серьезную комиссию, в состав которой войдут представители министерств образования и науки, обороны, научного сообщества и молодежи. Комиссия уже на профессиональном уровне будет проводить необходимые исследования касательно каждой из специальностей.

«Я думаю, для разработки подзаконных актов необходимо сформировать серьезную комиссию, в состав которой войдут представители министерств образования и науки, обороны, научного сообщества и молодежи. Комиссия уже на профессиональном уровне будет проводить необходимые исследования касательно каждой из специальностей»,- сказал министр образования и науки Армении Левон Мкртчян.

По его словам, в решениях правительства Армении будет возможно учесть преддоставление отсрочек особо отличившимся лицам. Для этого надо будет вместе разработать критерии оценки заслуг, например, золотая медаль на школьных олимпиадах.

Депутаты Национального Собрания Армении в ходе заседания 15 ноября во втором чтении и полностью приняли проект о внесении поправок в закон РА «О военной службе и статусе военнослужащего». Законопроект поддержали 86 депутатов, еще 6 парламентариев проголосовали «против». Во время голосования по проекту напротив здания парламента Армении акцию протеста проводили студенты, выступающие против инициированного министерством обороны Армении закона, ограничивающего право на отсрочку от армии. Позднее после встречи с вице-спикером Национального Собрания Армении Эдуардом Шармазановым представитель инициативы «Во имя развития науки» Давид Петросян заявил, что студенты прекращают забастовку и голодовку, достигнута договоренность о проведении слушаний и круглого стола по закону 22 ноября.