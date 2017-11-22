Цахкадзор может стать шахматным центром для всего мира: открылся турнир памяти Ашота Анастасяна

Зампредседателя Федерации шахмат Армении Смбат Лпутян считает турнир «Цахкадзор-опен» удавшимся, а в преддверии основного турнира проводится блиц-турнир памяти Ашота Анастасяна.

«Мы не представляли, что прибудет столько участников, чему рады и удивлены – в блиц-турнире памяти Ашота Анастасяна участвует около 200 шахматистов. Это большое достижение для Цахкадзора и нашей страны. Турнир является для нас праздником. Как мы хотели сделать шахматным центром Джермук, думаю, что Цахкадзор может стать шахматным центром для всего мира»,-сказал зампредседателя Федерации шахмат Армении Смбат Лпутян.

Как передает «Арменпресс», Федерация шахмат Армении 22-го ноября проводит блиц-турнир памяти Ашота Анастасяна. В нем принимают участие около 200 шахматистов из 14 стран мира. Призовой фонд - 2 500 долларов, установлено 10 основных и 3 особых приза.

С 22-го ноября по 2-е декабря пройдет турнир «Цахкадзор-опен», по правилам ФИДЕ. В нем принимают участие около 160 шахматистов из 17 стран мира. Призовой фонд -2 000 долларов, установлено 15 основных и 10 особых призов.