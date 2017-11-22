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Иванишвили перечислил миллиард евро для университета в Кутаиси


Экс-премьер Грузии, миллиардер Бидзина Иванишвили перечислил один миллиард евро для строительства "Университетского комплекса Кутаиси". Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении на официальной странице Иванишвили в соцсети Facebook.

Строительство "Университетского комплекса Кутаиси" идет в парламентском городе в регионе Имерети. Комплекс строится на 140 гектарах земли и станет первым масштабным образовательным центром в регионе, оснащенным современными лабораториями и инфраструктурой. Он будет рассчитан на 60 тысяч студентов.

Первый поток студентов университетский городок в городе Кутаиси примет в 2019 году.

 

 



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