В Армении для вновь прибывшего пополнения военнослужащих ЮВО проведена экскурсия по достопримечательностям республики

В российскую военную базу Южного военного округа (ЮВО), дислоцирующуюся в Армении в ходе плановой замены прибыло из воинских частей и учебных центров военного округа около 1 тыс. военнослужащих, проходящих воинскую службу по призыву.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, по инициативе командования соединения в рамках проведения «Дней армянской культуры» принято решение провести вводный курс с вновь прибывшими военнослужащими и экскурсию по достопримечательностям республики для того, чтобы привлечь военнослужащих к культурному и историческому наследию Армении.

Чтобы узнать культуру, традиции и историю Армении, прибывшие военнослужащие знакомились с жизнью и бытом соединения, посетили мемориальные комплексы «Мать Армения», «Холм Чести», «Воинской Славы» и исторические музеи в городе. В музее военной базы, экскурсантам показали более 300 экспонатов, сохранившиеся с момента основания императором Николаем I первого российского гарнизона в г. Александрополь (Гюмри) 213 лет назад.

В Ереванском военном гарнизоне для новобранцев подготовлена более обширная культурно-досуговая и военно-патриотическая программа с посещением музея Великой Отечественной войны, национального исторического музея, армянской архитектуры и древних рукописей «Матенадаран», мемориального комплекса, посвящённого жертвам Геноцида армян 1915 года «Цицернакабе́рд» («крепость ласточки») и Эчмиадзинского кафедрального собора.