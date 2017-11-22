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В Госдепартаменте сравнили отношения США и Турции с жизнью в браке


Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт во время регулярного брифинга для журналистов во вторник сравнила отношения с Турцией с жизнью супругов в браке, между которыми бывают перепалки, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Как мы уже наблюдали в этом году, наши отношения с теми или иными странами могут иногда колебаться. Прямо как в браке: иногда бывают хорошие дни, иногда бывают плохие дни. Иногда кто-то говорит что-то, о чем потом жалеет. Турция - член НАТО и важный союзник Соединенных Штатов", - заявила представитель американского внешнеполитического ведомства.

 

 

 

 



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