В Госдепартаменте сравнили отношения США и Турции с жизнью в браке

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт во время регулярного брифинга для журналистов во вторник сравнила отношения с Турцией с жизнью супругов в браке, между которыми бывают перепалки, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Как мы уже наблюдали в этом году, наши отношения с теми или иными странами могут иногда колебаться. Прямо как в браке: иногда бывают хорошие дни, иногда бывают плохие дни. Иногда кто-то говорит что-то, о чем потом жалеет. Турция - член НАТО и важный союзник Соединенных Штатов", - заявила представитель американского внешнеполитического ведомства.