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В Арцахе вследствие взрыва мины 3 военнослужащих получили смертельные ранения, еще один – в тяжелом состоянии


В Арцахе  вследствие взрыва мины трое военнослужащих получили смертельные ранения, еще один был тяжело ранен. Об этом «Арменпресс»  сообщили в пресс-службе МО Арцаха.

21 ноября, в районе 18:35, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Арцаха, дислоцированной в северо-восточном направлении линии соприкосновения, в результате взрыва мины смертельные ранения получили военнослужащие Гегам Корюнович Закарян (1995 г.р.), Саркис Гургенович Абрамян (1998 г.р.) и Саркис Мгерович Меликян (1997 г.р.).

Военнослужащий Нарек Айкович Овеян (1998 г.р.) был ранен. Его состояние оценивается как тяжелое.Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие.

«Министерство обороны Арцаха разделяет боль тяжелой утраты и выражает свою поддержку членам семей, родным и сослуживцам погибших военнослужащих», – говорится в сообщении.

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