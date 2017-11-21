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Глава МИД Армении принял участие в приеме в честь участников конференции БДИПЧ/ ОБСЕ и ОБСЕ


Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян принял участие в приеме в честь участников организованной австрийским председательством ОБСЕ и Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) конференции под названием «Предотвращение и противодействие преступлениям на почве ненависти против христиан и членов других религиозных групп: перспективы в ОБСЕ и за ее пределами».

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, в мероприятии приняли участие директор БДИПЧ Ингибьорг Гисладоттир и другие высокопоставленные представители ОБСЕ.

Глава МИД Армении выступил с приветственной речью на приеме.

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