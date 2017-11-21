Азиатские индексы - 21-11-17

ТОКИО, 21 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 21 ноября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.70% и составил 22416.48 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.65% и составил 1771.13 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.53% и составил 3410.50 пункта, а HANG SENG вырос на 1.91% и составил 29818.07 пункта.