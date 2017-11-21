Премьер-министр Армении принял заместителя председателя Палаты представителей Национального Собрания Беларуси

Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял делегацию во главе с заместителем Председателя Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь, сопредседателем межпарламентской комиссии Болеславом Пирштуком.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, премьер-министр выразил уверенность, что итоги проведенного в Ереване 10-го заседания межпарламентской комиссии будут способствовать дальнейшему развитию и укреплению двусторонних политических и экономических отношений. Придавая особо важное значение взаимодействию в экономической сфере, Карен Карапетян отметил, что уровень двустороннего торгового оборота находится на низком уровне и добавил, что правительства двух стран в настоящее время обсуждают конкретные шаги и проекты, которые придадут новый размах армяно-белорусским экономическим связям. Премьер-министр подчеркнул важность привлечения белорусского капитала в свободную экономическую зону в Мегри и отметил перспективность организации в нашей стране в сотрудничестве с белорусскими партнерами производства сельхозтехники, лифтов, переработки сельхозпродукции, реализации программ в сфере транспорта и в других областях. Глава Правительства РА подчеркнул, что армянская сторона готова создать для белорусского бизнеса максимально благоприятные условия.

Болеслав Пирштук оценил работу 10-го заседания межпарламентской комисcии как эффективную и отметил, что стороны договорились создать рабочие группы, которые будут действовать в различных сферах и своей работой стремиться способствовать постоянному развитию дружественных армяно-белорусских отношений. Заместитель Председателя Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь отметил важность стимулирования экономических связей и в этом плане подчеркнул необходимость организации двусторонних прямых авиарейсов и создания совместных предприятий. Болеслав Пирштук выразил убежденность, что обе страны имеют большие возможности и потенциал для развития сотрудничества.