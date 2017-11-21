Продукция пивного завода «Дилижан» конкурирует с импортным пивом

Продукция Дилижанского пивного завода будет продаваться как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Как сообщает Арменпресс, завод создал около 90 рабочих мест для жителей Тавушской области.

Совладелец завода Акоп Акопян 21 ноября в рамках церемонии открытия завода сообщил журналистам, что во время пивного сезона планируется увеличить количество рабочих до 150. В настоящий момент средняя зарплата составляет 100 тыс драмов.

«Строительные работы завода начались четыре года назад, сегодня официальная церемония открытия. На данный момент мы производим два вида пива - «Дилижан» и «Дилижан-1». По вкусу одно похоже на немецкое пиво, а другое - на чешское», - сказал Акопян, добавив, что конкурентное преимущество их пива - вода Дилижана, люди и природа.

Компания начала работать в конце августа этого года, до сих пор выпущено 430 000 бутылок пива, общая стоимость которых составляет 130 миллионов драмов.

Акоп Акопян сказал, что продукт продается в Армении и конкурирует не с местным производством, а с импортным пивом.

«Мы также планируем экспортировать продукцию в Россию, Грузию и европейские страны», - сказал он.

Кроме того, также планируется безалкогольным пивом привлечь иранский рынок. «Если мы сможем выйти на этот рынок, нам нужно провести достаточно тщательную работу, потому что это большой рынок», - сказал он.

Что касается качества пива, один из менеджеров завода Тигран Степанян сказал, что продукт проверяется и проходит соответствующее лабораторное тестирование. Он отметил, что завод будет работать и зимой, но не с полной мощностью.

«Армяне не пьют пиво зимой, но если мы начнем экспортировать, то мы будем работать на полную мощность и зимой», - сказал Степанян.

Общая стоимость инвестиционной программы Дилижанского пивного завода составила около 2,5 млрд драмов. Правительство Армении оказало помощь заводу путем продления на три года оплаты НДС за часть импортируемого оборудования.