Райан Боатрайт удален из сборной Армении по баскетболу

Игрок стамбульского «Бешикташа» Райан Боатрайт больше не будет играть в сборной Армении. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал вице-президент Федерации Армении по баскетболу Ара Погосян.

«Райан Боатрайт прибыл в Армению накануне вечером, однако решением Федерации Армении по баскетболу и команды он вернется в свой клуб. Подобное решение было принято в связи с его неподобающим отношением к команде. Это решение нам далось с трудом, поскольку в национальной команде никто не может позиционировать себя отдельно. Мы все равны»,- сказал Погосян.

Сборная Армении по баскетболу начала готовиться к предвыборному этапу чемпионата Европы 2021 года, который стартует 23-го ноября. 21-го ноября вечером сборная Армении по баскетболу вылетит в Албанию.

Фото - Armsport