Федеральный суд Северного округа штата Калифорния признал в понедельник неконституционным указ президента США Дональда Трампа о введении ограничений на предоставление грантов властям городов, в которых не соблюдают законодательство в сфере иммиграции. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

Судья Уильям Оррик указал в своем постановлении, что действующая американская администрация не имеет права изменять подобным образом существующую систему распределения финансов между городами, которая ранее была утверждена Конгрессом США. В апреле Оррик на время приостановил действие данного указа. Тогда он также подчеркнул, что президент не имеет права в одностороннем порядке устанавливать новые правила, регулирующие федеральные расходы.

Представители минюста США, как отмечает AP, уже выразили несогласие с данным решением суда. Они заявили, что Оррик вышел за рамки своих полномочий.