Трудно выделить из целого пакета один или два элемента и достигнуть соглашения по ним: Лавров – о карабахском конфликте

Сегодня, 21-го ноября, состоялась встреча министров иностранных дел Армении и России Эдварда Налбандяна и Сергея Лаврова, на которой были обсуждены перспективы урегулирования карабахского конфликта. Как передает «Арменпресс», об этом во время последовавшей совместной пресс-конференции заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Элементы урегулирования карабахского конфликта собраны в одном пакете, и трудно выделить из них один, или два, или три и достигнуть соглашения по ним, сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Во время пресс-конференции в Баку я уже сказал, что наличествуют все элементы для решения проблемы. Они представлены в документе, который, начиная с 2007 года, был передан в секретариат ОБСЕ. Они закреплены в виде предложений сопредседателей и полностью остаются на столе. Эти элементы урегулирования карабахского конфликта собраны в одном пакете, и трудно выделить из них один, или два, или три и достигнуть соглашения по ним, поскольку при этом могут выпасть элементы, создающие баланс, и мы не достигнем результата, к которому стремимся»,- сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, полезным является позитивный отзыв президентов Армении и Азербайджана о результатах их встречи, прошедшей ранее в Женеве.«Очень важно, чтобы этот позитивный отзыв помог нам продвинуться в вопросе урегулирования карабахского конфликта. Сопредседатели занимаются этим, недавно состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана со всеми 3 сопредседателями, сейчас мы обсудим ее с американскими и французскими коллегами и попытаемся приложить активные усилия для достижения урегулирования. Но я бы не высказывал такого чрезмерного оптимизма. Проблема трудная, и весь опыт наших переговоров говорит о том, что быстро они не завершатся»,- сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.