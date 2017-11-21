Время в Ереване: 11:07:36,   21 Ноябрь

Совместная пресс-конференция министров иностранных дел Армении и России Эдварда Налбандяна и Сергея Лаврова: Прямой эфир


Началась совместная пресс-конференция министров иностранных дел Армении и России Эдварда Налбандяна и Сергея Лаврова в Ереване.

Прямой эфир – р/с «Свобода».



Также по теме

... последнее новостей в сюжете "Карабахский вопрос"
Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации