Совместная пресс-конференция министров иностранных дел Армении и России Эдварда Налбандяна и Сергея Лаврова: Прямой эфир
11:40, 21 Ноябрь, 2017
Началась совместная пресс-конференция министров иностранных дел Армении и России Эдварда Налбандяна и Сергея Лаврова в Ереване.
Прямой эфир – р/с «Свобода».
- РФ продолжит оказывать содействие по вопросам создания условий для продолжения
процесса урегулирования карабахского конфликта: Лавров
- Глава МИД РФ Сергей Лавров не слышал разговоров об изменении формата
сопредседательства Минской группы ОБСЕ
- Лавров высказался о возможности прогресса в вопросе урегулирования карабахского
конфликта
- Для достижения окончательного мира в НКР необходимо собшдать режим прекращения
огня: Алоизио Нуньес Феррейра
- Позиция ЕС в вопросе урегулирования карабахского конфликта всегда была неизменной:
Эдвард Налбандян