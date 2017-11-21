Черная крепость в Гюмри получает новое дыхание: крепость – вчера и сегодня

Черная крепость в Гюмри сегодня уже действует в качестве культурного центра.

Как передает «Арменпресс», внутри крепости, на 2 этаже, ремонтируют комнаты, которые будут служить гостиничными номерами. Комнаты будут оформлены в стиле тех городов, откуда Армения получала помощь во время землетрясения 1988 года. В беседе с корреспондентом «Арменпресс» по территории крепости сотрудник мэрии Гюмри Армен Овсепян представил историю крепости, начиная с 1830 года.



… Здание было построено в 1830-м году по приказу царя Николая Первого, в качестве фортификационного сооружения, его назвали Сев-гул, что означает Черная крепость, другая крепость неподалеку называлась Кармир-берд – Красная крепость. Оба строения принадлежали Российской империи, сейчас на территории Кармир-берда дислоцирована 102-я российская военная база. В те годы император поменял название города на Александрополь, в честь своей жены, внутри Красной крепости построили русскую церковь Св. Александры. Церковь действует и сейчас, на территории 102-й российской военной базы.

Подземные ходы ведут из Черной крепости к памятнику «Мать-Армения» и к Красной крепости.

На территории Черной крепости расположен святой алтарь, построенный к визиту Папы Римского в 2016 году.

При входе в крепость сразу видна огромная круглая сцена, на которой проходят концерты. Гуляя внутри крепости, как бы переносишься на 2 века назад – здесь впечатляют крепостные стены, светильники, колодец и прочий антураж.

Глубина колодца - 30 метров, раньше солдаты крепости брали отсюда воду. На крепостн ых стенах солдаты выцарапали свои имена, наименования родных мест. Отсюда открываются красивые виды на город, Красную крепость, реку Ахурян и пр.

Материал подготовлен в рамках проекта «Открой себе свою страну».

Лилит Демурян