Главный советник Эрдогана призвал пересмотреть членство Турции в НАТО

Главный советник президента Турции Ялчын Топчу считает, что страна должна пересмотреть вопрос о членстве в НАТО, так как альянс ведет враждебную политику по отношению к Анкаре.

Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», Топчу заявил, что со стороны организации "звучит предательски враждебный тон". Он уточнил, что речь идет "о низости, подлости и позоре, продемонстрированном во время учений НАТО".

На учениях альянса Trident Javelin, которые прошли 8-17 ноября в Норвегии, установили стенд с портретами "противников". На одном из них был изображен основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк. К "врагам" также причислили нынешнего турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. В ответ на это Анкара решила отозвать 40 турецких военных, участвовавших в маневрах. Генсек НАТО Йенс Столтенберг дважды извинился за нанесенные Турции оскорбления, глава Минобороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен также выразил сожаление из-за случившегося. Тем не менее Эрдоган считает, что этого недостаточно.

По словам Топчу "фотография Ататюрка и имя Эрдогана" использовались "с враждебными намерениями". В связи с этим главный советник президента указал, что вопрос о членстве Турции в НАТО должен быть срочно рассмотрен в парламенте.

Он добавил, что Турция из-за ее геополитического положения подвергается давлению и атакам с той стороны, "откуда этого невозможно было ожидать".

"Такое низкое и бесчестное поведение говорит о намерении НАТО еще больше ужесточить позицию по отношению к нашей стране. <…> За всеми переворотами и зависимостью в области оборонной промышленности стоит НАТО", — заявил советник Эрдогана.

Топчу подчеркнул, что альянс является не только военным блоком, но и "новой формой колониализма, политической и экономической зависимости". Он выразил надежду, что турецкая нация сумеет сорвать с себя "колониальную рубашку, которую ныне пытается надеть на нее НАТО".

Турция входит в организацию с 1952 года.