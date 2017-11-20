В комиссиях НС Арцаха началось обсуждение государственного бюджета на 2018 год

20-го ноября состоялось совместное заседание постоянных комиссий Национального собрания Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) по вопросам производства и производственных инфраструктур и по финансово-бюджетным вопросам и экономическому управлению, которое вели председатели комиссий Арпат Аванесян и Руслан Исраелян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС НКР, в повестку дня заседания были включены вопросы, касающиеся финансирования сфер промышленности, градостроительства, сельского хозяйства, транспорта и связи, энергетической системы, охраны природы и природных ресурсов, питьевой и оросительной воды, предусмотренные в проекте закона Республики Арцах "О государственном бюджете Республики Арцах на 2018 год".

С соответствующим докладом о финансировании сферы выступил Министр сельского хозяйства Жирайр Мирзоян отметил, что в будущем году расходы в сфере сельского хозяйства составят 4 млрд 978 млн 874 тыс драмов.

Министр коснулся двух новых сельскохозяйственных программ, одна из которых будет направлена на восстановление пастбищ и контроль за скотом, а вторая – на приобретение лабораторного оборудования для ветеринарных станций.

Министр градостроительства Карен Шахраманян сообщил, что в будущем году из госбюджета будет выделено 13 млрд 200 млн драмов. Коснувшись ожидаемых изменений, министр отметил, что компания "Арцахуги", осуществляющая дорожное строительство в республике, была разделена на несколько районных организаций, а руководство над ними будут осуществлять районные администрации.

Они будут заниматься восстановлением, благоустройством, обслуживанием, укладкой плит, а также предоставлением коммунальных услуг и стройматериалов. По убеждению Карена Шахраманяна, уже созданы компании в Аскеране, Мартуни, Мартакерте, Гадруте и Шуши.

"Министерство градостроительства отныне будет осуществлять работы по обслуживанию и содержанию лишь дорог республиканского и межгосударственного значения", – подчеркнул Карен Шахраманян.

По сообщению министра экономики и производственных инфраструктур, в 2018 году расходы в сфере составят 558 млн 196 тыс драмов. Министерство планирует осуществить 14 расходных и 1 доходное мероприятие.

Представив бюджет сферы охраны природы и природных ресурсов в будущем году, министр Вазген Микаелян отметил, что он составит 181 млн 596 тыс драмов.

В 2018 году одним из программных положений министерства будет изучение недр республики и реализация ряда подпрограмм в этом направлении.

Председатель государственной комиссии по регулированию общественных услуг и экономической конкуренции Акоп Каграманян сообщил, что в 2018 году расходы составят 171 млн драмов. По его словам, поступления в бюджет из сферы увеличились приблизительно на 500 млн драмов, то есть в будущем году поступления предусматриваются в размере 950 млн драмов.

С докладом о деятельности Фонда содействия села и сельского хозяйства выступила Ирина Сараджян. По бюджету на будущий год, расходы в сфере составят 1 млрд 667 млн 300 тыс драмов.

Арцахскому инвестиционному фонду, по сообщению заместителя генерального директора фонда Мгера Мхитаряна, из госбюджета на 2018 год будет выделено 2 млрд 500 млн драмов.

В совместном заседании комиссий участвовал также заместитель министра финансов Норайр Аванесян.

Обсуждения госбюджета на 2018 год продолжатся завтра, 21-го ноября, на совместном заседании постоянных комиссий НС НКР по социальным вопросам и здравоохранению и по финансово-бюджетным вопросам и экономическому управлению.