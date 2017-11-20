Левон Аронян лидирует на турнире Гран При
Известен следующий соперник лидера армянских шахмат, действующего обладателя Кубка мира по шахматам Левона Ароняна в турнире Гран При ФИДЕ.
Как передает Арменпресс, в испанской Пальма де Мальорке продолжается последний Гран При года ФИДЕ, и уже известны пары 5-го тура. Соперником Ароняна будет Дин Лижен.После 4 туров Левон Аронян лидирует на турнире Гран При, набрав 3 очка.
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