Известен следующий соперник лидера армянских шахмат, действующего обладателя Кубка мира по шахматам Левона Ароняна в турнире Гран При ФИДЕ.

Как передает Арменпресс, в испанской Пальма де Мальорке продолжается последний Гран При года ФИДЕ, и уже известны пары 5-го тура. Соперником Ароняна будет Дин Лижен.

После 4 туров Левон Аронян лидирует на турнире Гран При, набрав 3 очка.