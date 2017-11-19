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Левон Аронян – один из лидеров Гран При


Известен следующий соперник лидера армянских шахмат, действующего обладателя Кубка мира по шахматам  Левона Ароняна в турнире Гран При ФИДЕ.

Как  передает Арменпресс,    в испанской Пальма де Мальорке продолжается последний Гран При года ФИДЕ, и уже  известны пары 4-го тура. Соперником Ароняна будет Аниш Гири, представляющий Нидерланды.

По итогам 3 туров по 2 очка набрали лидеры –  Аронян, Вашье-Лаграв, Свидлер.

 



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