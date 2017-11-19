Левон Аронян – один из лидеров Гран При

Известен следующий соперник лидера армянских шахмат, действующего обладателя Кубка мира по шахматам Левона Ароняна в турнире Гран При ФИДЕ.

Как передает Арменпресс, в испанской Пальма де Мальорке продолжается последний Гран При года ФИДЕ, и уже известны пары 4-го тура. Соперником Ароняна будет Аниш Гири, представляющий Нидерланды.

По итогам 3 туров по 2 очка набрали лидеры – Аронян, Вашье-Лаграв, Свидлер.