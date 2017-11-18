Кусок торта со свадьбы Трампов выставили на аукцион

Кусок торта с прошедшей в 2005 году свадьбы президента США Дональда Трампа и его супруги Меланьи Трамп, выставлен на аукцион в Лос-Анджелесе, сообщает аукционный дом Julien's Auctions. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

Шоколадный торт представлен в картонной упаковке, украшенной инициалами супругов. Кусок торта предназначался в качестве сувенира для гостей, чтобы те могли взять его с собой.

Лот оценивается в 1-2 тысячи долларов. В то же время аукционный дом сообщает, что оригинальный торт на свадьбе Трампов стоил около 50 тысяч долларов.

Ранее за 16 тысяч долларов был продан на аукционе сделанный Трампом эскиз нью-йоркского небоскреба Empire State building.